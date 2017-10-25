DEMOCRATIC STATE SENATOR SARAH GELSER, FROM CORVALLIS, IS ACCUSING ROSEBURG REPUBLICAN SENATOR JEFF KRUSE OF INAPPROPRIATE TOUCHING. SHE FIRST MADE THE COMPLAINT IN 2016 TO THE LEGISLATURE’S HUMAN RESOURCES AND LEGAL DEPARTMENT. KRUSE WAS TOLD TO NOT ENGAGE IN UNWANTED TOUCHING. KRUSE DENIES THE ALLEGATIONS. SENATE PRESIDENT PETER COURTNEY HAS REMOVED KRUSE FROM COMMITTEE ASSIGNMENTS WHILE AN INVESTIGATION IS CONDUCTED. SENATE MINORITY LEADER TED FERRIOLI SAYS THEY TAKE THE ALLEGATIONS SERIOUSLY AND FOLLOWING THE INVESTIGATION WITH WILL WORK WITHIN THEIR PROCESS TO RESOLVE THE ISSUES IN COOPERATION WITH HUMAN RESOURCES, LEGISLATIVE COUNSEL, CAUCUS LEADERSHIP AND THE SENATE PRESIDENT.