A ROGUE RIVER WOMAN WILL SPEND OVER A YEAR IN PRISON — FOR STEALING MORE THAN 100-THOUSAND DOLLARS FROM THE PHARMACY SHE WORKED AT. THE JACKSON COUNTY DEPUTY DISTRICT ATTORNEYS OFFICE SAYS SANDRA BLANCO WAS SENTENCED TO 15 MONTHS IN COURT ON FRIDAY. SHE’LL ALSO HAVE TWO YEARS OF POST-PRISON SUPERVISION. BLANCO PLEADED GUILTY TO STEALING NEARLY 100-THOUSAND DOLLARS… IN SMALL AMOUNTS EVERY DAY FOR NEARLY THREE YEARS AT ROGUE RIVER PHARMACY. ATTORNEYS SAY BLANCO’S HUSBAND SIGNED OVER PROPERTY WORTH 90..TO 100-THOUSAND DOLLARS TO THE VICTIM, IN LIEU OF RESTITUTION.