(KOBI NBC5) YOU MIGHT WANT TO PLAN OUT MORE TIME IF YOU’RE FLYING INTERNATIONALLY. NEW MEASURES HAVE BEEN ADOPTED ON ALL U-S BOUND FLIGHTS FROM A FOREIGN AIRPORT…THE CHANGES INCLUDE:… CLOSER INSPECTIONS OF PERSONAL ELECTRONIC DEVICES … MORE SECURITY IN PASSENGER AREAS AND AIRCRAFTS … AND MORE THOROUGH INTERVIEWS WITH TRAVELERS AS THEY CHECK IN…. HOPING TO IDENTIFY TERRORISTS. WAIT TIMES AT THE AIRPORT IN MEDFORD ARE OFTEN FAIRLY LOW… BUT AIRPORT OFFICIALS SAY YOU SHOULD STILL ARRIVE AT LEAST TWO HOURS BEFORE YOUR FLIGHT…SOME AIRLINES ARE ASKING PASSENGERS TO ARRIVE AN EXTRA 30 TO 60 MINUTES EARLIER THEN THEY USUALLY WOULD.