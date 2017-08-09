GOVERNOR KATE BROWN HAS GIVEN NOTICE, WHICH IS REQUIRED BY LAW, THAT SHE INTENDS TO VETO BILLS OR USE LINE ITEM VETOES. SHE SAYS THE BILL TO ALLOW PSYCHOLOGISTS TO WRITE PRESCRIPTIONS NEEDS MORE WORK AND SHOULD BE CONSIDERED IN FUTURE SESSIONS. SHE’S CUTTING A BILL TO RE-ESTABLISH THE TASK FORCE ON RE-ENTRY, BECAUSE ONE ALREADY EXISTS UNDER HER OFFICE. LINE ITEM VETOS WILL CUT TRANSPORTATION BILL FUNDING FOR THE CAPITOL HIGHWAY PROJECT IN PORTLAND, AND THE HOLLY THEATER, HARRY AND DAVID BALLPARK AND BRADSHAW DROP IRRIGATION PROJECT IN MEDFORD. SHE SAYS THOSE PROJECTS NEED PUBLIC REVIEW IN THE NEXT LEGISLATIVE SESSION.