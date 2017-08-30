CONTAINMENT HAS BEGUN ON THE MASSIVE CHETCO BAR FIRE, WHICH NOW STANDS, AS OF TUESDAY NIGHT, AT 127,271 ACRES. THE PERIMETER OF THE FIRE IS NOW ABOUT 5% CONTAINED.
SOME AREAS WITHIN THE LEVEL THREE EVACUATION ZONE, HAS BEEN REDUCED TO LEVEL TWO, ALLOWING SOME RESIDENTS TO RETURN, AND BUSINESSES TO RE-OPEN.
THE MILLER COMPLEX HAS HAD SOME SLOW GROWTH, AND THE ENTIRE JOE BAR AREAS HAS BEEN PLACED UNDER A LEVEL ONE EVACUATION NOTICE, WITH THE ABNEY FIRE GROWING SLIGHTLY CLOSER. THE COMPLEX HAS CHARRED JUST OVER 10,000 ACRES, AND IS AROUND 48% CONTAINED.