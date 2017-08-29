THE CHETCO BAR FIRE NEAR BROOKINGS HAS NOW CHARRED OVER 117,000 ACRES OF THE KALMIOPSIS WILDERNESS. MANY AREAS NEAR THE FIRE ARE UNDER LEVEL THREE, AND TWO EVACUATION NOTICES. THE CITY OF BROOKINGS REMAINS UNDER A LEVEL ONE NOTICE. CONTAINMENT IS STILL AT 0%.
THREE FIREFIGHTERS, WORKING THE MILLER COMPLEX WERE INJURED WHEN THEIR ENGINE ROLLED OFF THE ROAD NEAR THE JUNCTION OF FOREST SERVICE ROADS NEARBY. THE COMPLEX IS NOW AT 9,620 ACRES, AND CONTAIMENT IS AT 48%.
THE HIGH CASCADES COMPLEX CONSISTS OF SOME 20 SMALL FIRES INSIDE OF CRATER LAKE NATIONAL PARK. THE COMPLEX STANDS AT 16,400 ACRES, AND IS AROUND 44% CONTAINED.