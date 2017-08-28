LEVEL THREE EVACUATION ORDERS NEAR THE CHETCO BAR FIRE HAVE BEEN EXPANDED BY THE CURRY COUNTY SHERIFF’S OFFICE. THE NEW AREAS INCLUDE PARTS ALONG CARPENTERVILLE ROAD WHICH LIE NORTH OF BOLSEY BUTTE ROAD ALONG SUMMIT RIDGE, AND NORTH TO SUNDOWN MOUNTAIN. ALSO, ALL AREAS WEST OF LEVEL THREE ORDERED AREAS ARE NOW UNDER LEVEL 2 EVACUATION ORDERS. THE FIRE HAS GROWN TO NEARLY 108,000. THE CITY OF BROOKINGS REMAINS UNDER A LEVEL 1 EVACUTATION NOTICE.
CRATER LAKE NATIONAL PARK HAS ISSUED A LEVEL ONE EVACUATION WARNING TO RESIDENTS AND VISITORS. THE NOTICE IS FOR MAZAMA VILLAGE, INCLUDING EMPLOYEE DORMITORIES AND TRAILER SITES. ALL IN THE EVENT THAT THE BLANKET CREEK FIRE COMES TOWARD THESE AREAS.