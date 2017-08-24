TODAY’S FOREST FIRE UPDATE: 8-24-17
THE CHETCO BAR FIRE IS CURRENTLY, JUST A SHADE UNDER 100,000 ACRES, AND IS JUST A TAD OVER FIVE MILES NORTHEAST OF BROOKINGS. COOLER TEMPERATURES OVERNIGHT AND INCREASED RELATIVE HUMIDITY HAS SLOWED THE FIRE’S GROWTH. CURRENTLY, THE FIRE IS 0% CONTAINED. SOME AREAS IN THE FIRE AFFECTED AREA HAVE BEEN REDUCED TO LEVEL 2 EVACUATION STATUS, ALLOWING SOME RESIDENTS TO RETURN HOME.
FIRE ACTIVITY IN THE MILLER COMPLEX IN THE APPLEGATE HAS BEEN SLOWED DUE TO INVERSION, SMOKE COVER AND HIGHER HUMIDITY. THE COMPLEX IS JUST OVER 11,000 ACRES. 541 TOTAL PERSONNEL ARE WORKING FOR CONTAINMENT, WHICH IS AT ABOUT 11%.