CHETCO BAR FIRE:
LOCATION: CHETCO RIVER CORRIDOR IN THE KALMIOPSIS WILDERNESS. 2.5 MILES NORTHEAST OF BROOKINGS.
CURRENT SIZE: 98,000 ACRES.
ESTIMATED DATE OF CONTAINMENT: SUNDAY, OCTOBER 15, 2017.
HOWEVER, SOME AREAS HAVE BEEN REDUCED TO A LEVEL 2 EVAC NOTICE, AND RESIDENTS WILL BE ABLE TO RETURN HOME. THOSE AREAS INCLUDE: CAPE FERRELLO ROAD AND CARPENTERVILLE ROAD, NORTH TO PISTOL RIVER AND EAST AND WEST OFF OF CARPENTERVILLE ROAD. RESIDENTS WHO LIVE IN THE AREA WILL HAVE TO SHOW PICTURE ID.
BROOKINGS-HARBOR SCHOOL DISTRICT OFFICIALS SAY THAT DUE TO THE AMOUNT OF STUDENTS AND STAFF, WHO HAVE BEEN DISPLACED BY THE FIRE, THE SCHOOL YEAR WILL BE DELAYED BY ONE WEEK.
MILLER COMPLEX: COOLER TEMPERATURES AT THE MILLER COMPLEX, BURNING IN THE APPLEGATE HAVE HELPED FIRE CREWS TO BATTLE THE BLAZE. THE COMPLEX IS NOW AROUND 11,000 ACRES, AND IS ABOUT 11% CONTAINED.