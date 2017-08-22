THE LARGEST WILDFIRE IN OREGON IS BURNING ON THE SOUTHERN COAST NEAR BROOKINGS. BRAD FORD SAYS WINDS HAVE CAUSED IT TO MORE THAN TRIPLE IN SIZE. THE CHETCO BAR FIRE IS FORCING EVACUATIONS. THERE’S A WEATHER EFFECT IN THE REGION CALLED THE CHETCO EFFECT WHERE THE TERRAIN CAUSES STRONG WINDS THAT PUSHED THE FLAMES VERY FAST. THE TERRAIN IS VERY MOUNTAINOUS AND WHEN THE FIRE MOVES THAT FAST CREWS HAVE TO STAY OUT OF ITS PATH. 2 HOMES HAVE BEEN DESTROYED, AND NEARLY 34-HUNDRED HOMES ARE THREATENED. THE FIRE HAS AFFECTED TRAFFIC ON HIGHWAY 101. CHECK TRIPCHECK.COM FOR THE LATEST STATUS OF THE HIGHWAY. FOR THE LATEST OREGON FOREST FIRE INFORMATION, GO TO: INCIWEB.COM.
ALSO, THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY OR FEMA, HAS APPROVED FEDERAL FUNDING TO AID FIREFIGHTING EFFORTS FOR THE FIRE. LEVEL THREE EVACUATIONS ARE STILL IN EFFECT FOR RESIDENTS LIVING NORTH AND EAST OF BROOKINGS ALONG HIGHWAY 101. KOBI 5 REPORTS THAT THREE HOMES HAVE ALREADY BEEN DESTROYED, AND MANY MORE ARE UNDER THREAT. THE FIRE IS NOW WELL OVER 90,000 ACRES.