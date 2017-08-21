A FOREST FIRE UPDATE FOR YOU TODAY. THE FIRES OF THE MILLER COMPLEX, WHICH IS LOCATED IN THE ROGUE-SISKIYOU NATIONAL FOREST, ABOUT 17 MILES EAST OF CAVE JUNCTION STANDS AT JUST OVER 5300 ACRES, AND IS AROUND 4% CONTAINED.
THE BIG ONE NEAREST US IS THE CHETCO BAR FIRE IN THE KALMIOPSIS WILDERNESS. INCIWEB.COM PUTS THE FIRE AT ABOUT 70,000 ACRES, AND WAS DECLARED A CONFLAGRATION BY GOVERNOR KATE BROWN. AROUND 300 HOMES ARE NOW UNDER A LEVEL THREE EVACUATION NOTICE. WHICH MEANS LEAVE IMMEDIATELY. BROOKINGS-HARBOR HIGH SCHOOL WAS BEING USED AS AN EVAC SHELTER, BUT WAS CHANGED TO RILEY ELEMENTARY SCHOOL IN GOLD BEACH, DUE TO THE INCREASE OF FIREFIGHTING ACTIVITY IN THE AREA.
YOU CAN SEE THE LATEST, OREGON FOREST FIRE INFORMATION AT INCIWEB.COM.