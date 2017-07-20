AN ANTI-MARIJUANA CAMPAIGN THAT’S AIMED AT 12 TO 20 YEAR OLDS IN OREGON WILL NOW GO STATEWIDE. THE CAMPAIGN WAS ROLLED OUT IN PORTLAND, JACKSON AND JOSEPHINE COUNTIES TO SEE WHETHER IT WAS EFFECTIVE. MEGAN GERTISS WITH THE OREGON HEALTH AUTHORITY, SAYS AN OUTSIDE FIRM CONDUCTED A STUDY THAT FOUND IT WORKS. ONE PERCEPTION IT TRIED TO CORRECT IS THAT EVERYONE IS DOING IT. ONE IN FIVE OREGON TEENS HAS USED MARIJUANA. THE CAMPAIGN WAS ALSO EFFECTIVE IN MAKING TEENS AWARE THAT MARIJUANA USE IS ILLEGAL FOR ANYONE UNDER 21. FOR THE REST OF THE SUMMER THE ADS WILL BE RUN STATEWIDE.