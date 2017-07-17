A NEW, 29 UNIT DEVELOPMENT GOT APPROVAL FROM THE ASHLAND PLANNING COMMISSION. THE DEVELOPMENT WILL BE ON THE SOUTHWEST CORNER OF EAST MAIN STREET, AND SOUTH MOUNTAIN AVENUE. ASHLAND DEVELOPER MARK KNOX PRESENTED THE PROJECT, AND ASKED THE COMMISSION TO CONSIDER THE NEED FOR NEW LIVING SPACES BELOW ASHLAND’S MEDIAN COST.
A PROPOSED 245 UNIT APARTMENT COMPLEX IS READY FOR CONSTRUCTION. ALL THAT IS NEEDED IS FINAL APPROVAL. THE CENTRAL POINT PLANNING COMMISSION WILL MEET TUESDAY EVENING AT 6PM FOR FINAL DELIBERATIONS.