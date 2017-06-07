24 YEAR OLD SARAH MITCHELL, AND HER HUSBAND, 21 YEAR OLD TRAVIS, HAVE PLEADED NOT GUILTY TO MURDER CHARGES. THE PAIR ARE BEING ACCUSED OF MURDER IN THE DEATH OF THEIR DAUGHTER, WHO WAS BORN PREMATURE, AND LATER DIED OF BREATHING COMPLICATIONS. THE MITCHELLS ARE MEMBERS OF THE FOLLOWERS OF CHRIST CHURCH, WHICH REJECTS MEDICAL CARE AND FAVORS PRAYER AND ANOINTMENT WITH OILS FOR HEALING. MITCHELL GAVE BIRTH TO TWINS, THE OTHER TWIN WAS ALLOWED TO BE TAKEN TO THE HOSPITAL, AND LIVED. THE OREGON STATE MEDICAL EXAMINER, DR. KAREN GUNSON SAYS THAT SHE ISN’T SURE IF LITTLE GINNIFER WOULD HAVE LIVED IN SHE’D BEEN TAKEN IMMEDIATELY TO THE HOSPITAL, BUT AT LEAST SHE WOULD’VE BEEN GIVEN THE CHANCE.