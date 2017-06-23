TWO OF THE VALLEY’S MOST NOTORIOUS MURDERS ARE WHAT LED TO TENSIONS BETWEEN TWO POLICE DEPARTMENTS, AND THE COLLAPSE OF THE HIGH TECH CRIMES TASK FORCE. THE FIRST WAS THE, STILL UNSOLVED MURDER OF DAVID GRUBBS. THE SECOND WAS THE SHOOTING DEATH OF KRISTY HUDDLESTON BY HER HUSBAND. LT. JOSH MOULIN, WHO IS BRINGING A MULTI-MILLION DOLLAR LAWSUIT AGAINST THE CITY OF CENTRAL POINT, SAYS THAT HE WAS ORDERED BY THE CHIEF TO PUT THE CENTRAL POINT CASE AHEAD OF ASHLANDS. HE GOES ON TO SAY THAT HE WAS MADE A SCAPEGOAT WHEN ASHLAND LEFT THE TASK FORCE.