A FORMER CENTRAL POINT POLICE LIEUTENANT IS BRINGING A MULTI MILLION DOLLAR LAWSUIT AGAINST HIS FORMER EMPLOYER. IN THE LAWSUIT, THE FORMER OFFICER, WHO FOUNDED THE SOUTHERN OREGON HIGH TECH CRIMES TASK FORCE, BRINGS SERIOUS ALLEGATIONS AGAINST HIS FORMER EMPLOYERS. HIS LEGAL TEAM ALLEDGES THAT POLICE LEADERSHIP FORGED A CRITICAL DOCUMENT, VIOLATED HIS CIVIL RIGHTS AND MISHANDLED EVERY PIECE OF DIGITAL EVIDENCE. HE IS SEEKING SOME TWO MILLION DOLLARS IN DAMAGES TO HIS REPUTATION, AND COSTS OF DEFENDING HIMSELF IN A FORMER CRIMINAL CASE BROUGHT AGAINST HIM YEARS BACK.