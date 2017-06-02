OREGON GOVERNOR KATE BROWN SAYS CLIMATE CHANGE POSES THE GREATEST THREAT TO OREGON’S ENVIRONMENT, ECONOMY AND WAY OF LIFE. SHE SAYS OREGON HAS A STRONG TRADITION OF FIGHTING CLIMATE CHANGE AND THE STATE WILL NOT BACK DOWN. SHE SAYS IT’S IRRESPONSIBLE FOR THE PRESIDENT TO DENY THE WORLDWIDE IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE.
MEANWHILE, DEMOCRATIC SENATOR RON WYDEN SAYS THE PRESIDENT’S DECISION WILL LEAD TO JOB LOSSES AND NEW TRADE BARRIERS AGAINST THE U.S. HE SAYS IT WILL LEAVE AMERICANS SICKER AND POORER. HE SAYS IT WEAKENS AMERICAN LEADERSHIP ABROAD.