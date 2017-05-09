A JOSEPHINE COUNTY RESIDENT HAS HIRED A PRIVATE COMPANY TO CONDUCT WHAT’S BEING CALLED A FIRST AMENDMENT RIGHT INVESTIGTION, INVOLVING COUNTY COMMISSIONER SIMON HARE. NEWS 10 SAYS THAT, DURING THE WEEKLY BUSINESS SESSION, ON APRIL 26TH, THE RESIDENT JUDY AHRENS EXPRESSED INTEREST IN HAVING THE BOARD POST THE BUDGET ONLINE. AHRENS HAD TO LEAVE THE MEETING EARLY. LATER ON, COMMISSIONER HARE RESPONDED TO AHRENS’ COMMENTS, SAYING THAT SHE WAS REPETITIVE AND RARELY HAD ANY ORIGINAL QUESTIONS OR COMMENTS. ONE INVESTIGATOR SAYS THAT THEY HAVE SPOKEN WITH SEVERAL PEOPLE, WHO HAVE EXPRESSED A FEAR OF SPEAKING OUT AT PUBLIC HEARINGS BECAUSE OF THIS INCIDENT.
WATCH THE VIDEO OF THE MEETING RIGHT HERE. AHRENS’ COMMENTS ARE AT 11:44, AND HARE’S RESPONSE BEGINS AT 27:45.