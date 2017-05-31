THE JOSEPHINE COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS EXPLAINING WHY CREWS WAITED OVERNIGHT… TO RECOVER THE BODY OF A MEDFORD WOMAN SWEPT AWAY BY THE ILLINOIS RIVER. TINA BEHNEKE FELL INTO THE WATER, WHILE TRYING TO CROSS IN A SHALLOW AREA. FRIENDS FOUND HER BODY SUNDAY. ABOUT A MILE FROM WHERE SHE DISAPPEARED. BUT SHE WASN’T RECOVERED UNTIL THE NEXT DAY, WHICH BOTHERED FAMILY MEMBERS. THE SHERIFF’S OFFICE SAYS THEY *COULDN’T RECOVER THE BODY SUNDAY NIGHT, BECAUSE THE SUN WAS SETTING AND IT WOULD HAVE TAKEN TOO LONG TO GET A RESCUE BOAT AND CREW TO THE AREA.