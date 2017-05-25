THE OREGON HOUSE HAS PASSED A BILL THAT WOULD MAKE OREGON’S ELECTORAL COLLEGE VOTES IN THE PRESIDENTIAL ELECTION GO TO THE WINNER OF THE NATIONAL POPULAR VOTE. PRESIDENT TRUMP WON THE ELECTORAL COLLEGE, BUT HILLARY CLINTON WON THE POPULAR VOTE LAST YEAR. DEMOCRATIC REPRESENTATIVE ALISSA KENY-GUYER SAYS THE ELECTORAL COLLEGE ISN’T A FAIR REPRESENTATION. REPUBLICAN REPRESENTATIVE CARL WILSON SAYS THE ELECTORAL COLLEGE KEEPS STATES WITH LARGE POPULATIONS FROM DECIDING THE RACE FOR PRESIDENT. THE BILL NOW MOVES TO THE OREGON SENATE. 15 STATES ARE CONSIDERING SIMILAR LEGISLATION.