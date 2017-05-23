FOR ALL YOU SHUTTERBUGS OUT THERE, THE OREGON FARM BUREAU IS SEEKING PHOTOGRAPHS OF THE STATE’S AGRICULTURE FOR IT’S 2018 OREGON’S BOUNTY CALENDAR CONTEST. THE DEADLINE FOR THE CONTEST IS SEPTEMBER 15TH.
GUIDELINES:
DIGITAL PHOTOS MUST BE HIGH RESOLUTION OF 300DPI OR HIGHER, AT A SIZE OF 8.5″ X 11″
HORIZONTAL PHOTOS ARE BEST.
PHOTOS OF PEOPLE MAY REQUIRE A RELEASE FORM.
THERE IS NO LIMIT FOR THE NUMBER OF PHOTOS THAT MAY BE SUBMITTED.
PHOTOS MAY BE SUBMITTED, ONE OF THREE WAYS:
EMAIL: annemarie@oregonfb.org (10MB LIMIT)
UPLOAD TO OFB’S DROPBOX: https://spaces.hightail.com/uplink/OregonFarmBureau
MAIL: You can mail flash drives, discs or printed photos to:
OFB
attn.: Anne Marie Moss
1320 Capitol St. NE, Suite 200
Salem, OR 97301.