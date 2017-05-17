THE UNOFFICIAL ELECTION RESULTS ARE IN, WITH JOSEPHINE COUNTY VOTERS APPEARING TO PASS THE PUBLIC SAFETY LEVY, BROUGHT FORTH BY SHERIFF DAVE DANIEL. THE MEASURE IS PROJECTED TO PASS WITH AROUND 52% OF THE VOTE. HERE IN JACKSON COUNTY, TALENT’S DIESEL TAX PASSES BY A BIG MARGIN, NEAR 65%. AND, THE MEASURE TO FUND FIRE DISTRICT 4 IS LOOKING TO PASS WITH ABOUT 55% OF THE VOTE.
TAKING THE WINS FOR SEATS ON THE MEDFORD SCHOOL BOARD,
LONG TIME EDUCATOR, JEFF KINSELLA.
ERICKSON INC PROJECT MANAGER, SUZANNE MESSER.
FORMER BOARD MEMBER, CYNTHIA WRIGHT.
RETIRED HEWLETT PACKARD EXECUTIVE, JIM HORNER.