(KOBI NBC5) FOUR PEOPLE HAVE BEEN ARRESTED ON DRUG CHARGES AND MORE ARRESTS ARE POSSIBLE, FOLLOWING A MONTHS LONG INVESTIGATION AND A RAID ON PROPERTY ALONG HIGHWAY 62 YESTERDAY.
THE SHERIFF’S OFFICE SWAT TEAM, MEDFORD SWAT TEAM, MADGE AND MEDFORD POLICE DETECTIVES EXECUTED A SEARCH WARRANT YESTERDAY MORNING. THEY LOOKED THROUGH 80 ACRES OF LAND AT THE OLD WILLAMETTE EGG FARM OFF HIGHWAY 62. LIEUTENANT MIKE BUDREAU SAYS METHAMPHETAMINE, FIREARMS AND ILLEGAL MARIJUANA SALES ARE THE REASON.. FOR THE BUST.
THE LIEUTENANT SAYS HE’S SEEN MANY GROUPS IN THE VALLEY ABUSE THE MEDICAL AND RECREATIONAL MARIJUANA LAWS… OFTEN GROWING MORE THAN ALLOWED.
(KOBI NBC5) FOUR PEOPLE HAVE BEEN ARRESTED ON DRUG CHARGES AND MORE ARRESTS ARE POSSIBLE, FOLLOWING A MONTHS LONG INVESTIGATION AND A RAID ON PROPERTY ALONG HIGHWAY 62 YESTERDAY.