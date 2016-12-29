12-29-16: SHERIFF FALLS’ RESPONDS TO COUNTY RESPONSE.

A DAY AFTER JACKSON COUNTY SHERIFF CORY FALLS ALLEGES DISCRIMINATION AND UNPROFESSIONAL CONDUCT, THE COUNTY RESPONDS TO HIS CLAIM WITH A THIRD PARTY REPORT THAT WAS RELEASED LATE WEDNESDAY, AFTER HE COMPLAINED ABOUT HIS TREATMENT IN DECEMBER OF 2015. THE REPORT WAS NEVER FINALIZED, BECAUSE SHERIFF FALLS PULLED HIS COMPLAINT. THE REPORT GOES ON TO SAY SHERIFF FALLS PROVIDED SEVERAL BINDERS WITH SUPPORTING DOCUMENTATION TO INVESTIGATORS. SHERIFF FALLS SAYS HE WAS TOLD IT WOULD NEVER BE MADE PUBLIC. FALLS WENT ON TO SAY THE WHOLE THING IS PROOF OF AN EXPENSIVE COVER UP.