12-20-16: DATELINE NBC POSTS 38 YEAR OLD MEDFORD COLD CASE.

A MEDFORD COLD CASE IS IN THE NATIONAL SPOTLIGHT AFTER A SOCIAL MEDIA POST FROM DATELINE N-B-C. 6-YEAR-OLD CHRISTIE FARNI WENT MISSING ON HER WALK TO MEDFORD’S JACKSON ELEMENTARY SCHOOL. ACCORDING TO LIEUTENANT MIKE BUDREAU… 38-YEARS LATER, NO REMAINS HAVE BEEN FOUND… AND NOBODY HAS COME FORWARD IN THE CASE. LT. BUDREAU SAYS ON THE DAY SHE WENT MISSING… CHRISTIE TESTIFIED AT A GRAND JURY AGAINST HER FATHER FOR ALLEGATIONS OF PHYSICAL ABUSE. NEITHER CHRISTIE’S FATHER NOR HER FOSTER PARENTS HAVE EVER BEEN NAMED A SUSPECT OR PERSON OF INTEREST. IF YOU HAVE ANY INFORMATION CALL POLICE.
SEE THE POST HERE:
http://www.nbcnews.com/feature/cold-case-spotlight/oregon-girl-christie-farni-remains-missing-38-years-later-n697591