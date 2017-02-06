TWO PEOPLE ARE DEAD, FOLLOWING A MULTIPLE CAR CRASH INVOLVING A POLICE OFFICER NEAR COOS BAY.
IT HAPPENED AROUND 1:30 SUNDAY AFTERNOON… ON HIGHWAY 101.
MULTIPLE WITNESSES TOLD POLICE A MITSUBISHI WAS DRIVING FAST, AND LOST CONTROL AROUND A CORNER. POLICE SAY THE CAR HIT AN OREGON STATE POLICE “FISH AND WILDLIFE” TROOPER’S TRUCK HEAD ON.
ANOTHER CAR BEHIND THE TROOPER SWERVED TO MISS THE WRECK, BUT HIT BOTH CARS.
THE DRIVER AND PASSENGER IN THE MITSUBISHI — BOTH 18 YEAR OLD MEN, WERE KILLED IN THE CRASH.
A 16 YEAR OLD GIRL IN THE BACK SEAT WAS EXTRICATED, AND TAKEN TO A EUGENE HOSPITAL WITH LIFE THREATENING INJURIES.
THE TROOPER WAS TAKEN TO AN AREA HOSPITAL WITH MINOR INJURIES.
THE FAMILY IN THE THIRD CAR WERE UNINJURED.
NO NAMES HAVE BEEN RELEASED YET.
THE CRASH IS STILL UNDER INVESTIGATION.
TWO PEOPLE ARE DEAD, FOLLOWING A MULTIPLE CAR CRASH INVOLVING A POLICE OFFICER NEAR COOS BAY.