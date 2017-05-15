THE MEDFORD POLICE DEPARTMENT HELD A TARGETED PEDESTRIAN ENFORCEMENT ON FRIDAY, AT WEST MAIN, AND NORTH IVY STREETS. FROM 10AM TO 1PM,
HERE ARE THE RESULTS:
FAILING TO STOP AND REMAIN STOPPED FOR A PEDESTRIAN IN A CROSSWALK: 21 CITATIONS.
FAILURE TO CARRY PROOF OF LIABILITY INSURANCE: 2 CITATIONS.
FAILURE TO RENEW REGISTRATION: 2 CITATIONS.
FAILURE TO YIELD TO AN EMERGENCY VEHICLE: 2 CITATIONS.
PEDESTRIAN – FAIL TO OBEY A TRAFFIC CONTROL DEVICE: 1 CITATION.
BICYCLIST – FAIL TO OBEY A TRAFFIC CONTROL DEVICE: 1 CITATION.
VARIOUS OTHER TRAFFIC VIOLATIONS: 4 WARNINGS.