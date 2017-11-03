THE JACKSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS, HAVE CHOSEN TO POSTPONE THE IDEA OF RENAMING OF THE CONTROVERSIAL DEAD INDIAN MEMORIAL ROAD. THE COMMISSIONERS DECIDED TO DO SO BECAUSE, THEY SAY, THE INPUT IT RECEIVED FROM THE PUBLIC WAS TOO SMALL TOE BE REPRESENTATIVE OF THE ENTIRE COUNTY.
IN THE MEANTIME, ROADS AND PARKS DEPARTMENT DIRECTOR JOHN VIAL HAD THE NUMBERS. 93% OF RESPONSES THAT CAME IN WERE IN FAVOR OF CHANING THE NAME, AT 188 IN FAVOR WITH 14 OPPOSED. FOR THOSE LIVING ON THE ROAD, 11 WERE FOR THE CHANGE, WITH 10 AGAINST.