POLICE ARE INVESTIGATING A ROBBERY AT A CONVENIENCE STORE IN WHITE CITY. JACKSON COUNTY SHERIFFS SAY IT HAPPENED AT THE FAST AND EASY MART ON ANTIOCH ROAD AROUND 9 O’CLOCK
LAST NIGHT. ACCORDING TO DEPUTIES, A MASKED MAN WALKED INTO THE CONVENIENCE STORE, AND DEMANDED MONEY. HE SAID HE HAD A GUN, THOUGH NO WEAPON WAS SEEN. HE TOOK OFF ON FOOT AND NO ONE WAS HURT.
POLICE ARE INVESTIGATING A ROBBERY AT A CONVENIENCE STORE IN WHITE CITY. JACKSON COUNTY SHERIFFS SAY IT HAPPENED AT THE FAST AND EASY MART ON ANTIOCH ROAD AROUND 9 O’CLOCK