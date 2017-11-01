A TEENAGER WHO WAS KILLED MONDAY AS SHE WAITED FOR A SCHOOL BUS HAS BEEN IDENTIFIED. 13 YEAR OLD MEADOW BOYD WAS FOUND INJURED ALONG EAST EVANS CREEK ROAD IN ROGUE RIVER. SHE LATER DIED AT A HOSPITAL. DETECTIVES SAY THEY BELIEVE SHE WAS HIT BY A VEHICLE PART OR BY AN ITEM ATTACHED TO A CAR. THEY SAY THE DRIVER MAY NOT HAVE EVEN REALIZED WHAT HAPPENED. DRIVERS WHO TRAVELED ON EAST EVANS CREEK ROAD ALONG THE 5100 BLOCK ON MONDAY BETWEEN THE HOURS OF 6:30 AND 7:30 A.M. ARE ASKED TO CHECK THEIR VEHICLES FOR DAMAGE AND REPORT ANY ISSUES IMMEDIATELY.
IN THE MEANTIME, A CANDLIGHT VIGIL WILL BE HELD FOR MEADOW TOMORROW NIGHT, AND ROGUE RIVER JUNIOR SENIOR HIGH SCHOOL HAS PROVIDED COUNSELORS FOR STUDENTS TO TALK TO IF NEED BE.