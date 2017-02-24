OREGON’S DAYS AS A STATE THAT HAS LEGALIZED RECREATIONAL USE OF MARIJUANA MAY BE NUMBERED. WHITE HOUSE SPOKESMAN SEAN SPICER SAYS PRESIDENT TRUMP BELIEVES FEDERAL LAW AGAINST MARIJUANA USE SHOULD BE ENFORCED IN STATES WHERE RECREATIONAL USE HAS BEEN APPROVED. HE SAYS TRUMP DOESN’T FEEL THE SAME WAY ABOUT MEDICAL USE OF POT. BUT, OREGON SENATOR RON WYDEN SAYS THE FEDERAL GOVERNMENT NEEDS TO RESPECT THE DECISION OF OREGON VOTERS WHO APPROVED RECREATIONAL MARIJUANA. HE SAYS IT WOULD BE A WASTE OF TAXPAYER DOLLARS FOR LAW ENFORCEMENT TO GO AFTER RECREATIONAL MARIJUANA USERS.