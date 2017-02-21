TWO PEOPLE WERE ARRESTED, AFTER POLICE FIND ILLEGAL DRUGS IN A WOLF CREEK HOME. ROGUE AREA DRUG ENFORCEMENT, OR RADE, SAYS THEY SERVED A SEARCH WARRANT ON LOWER WOLF CREEK ROAD, BECAUSE STOLEN PROPERTY WAS AT THE HOME. WHILE POLICE WERE INSIDE, THEY FOUND METH, HEROIN, SCALES, MORE THAN 27 LARGE IN CASH AND OTHER DRUG-RELATED ITEMS. THE HEROIN WAS FOUND IN A CHILD’S BEDROOM. AN EXPLOSIVE DEVICE AND MORE THAN 15 GUNS WERE ALSO SEIZED IN THE SEARCH. BRUCE COOME, AND RASHELLE THOMPSON-ROSS ARE FACING SEVERAL DRUG-RELATED CHARGES.