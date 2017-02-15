IT WAS A FACE OFF BETWEEN GOVERNOR KATE BROWN, AND SECRETARY OF STATE DENNIS RICHARDSON OVER THE OREGON LAND BOARD’S VOTE, TUESDAY, TO SELL THE STATE’S OLDEST PUBLIC FOREST TO A LOGGING FIRM AND TRIBAL PARTNER. THE BOARD VOTED 2 TO 1 WITH BROWN VOTING AGAINST THE SALE, WHILE RICHARDSON AND STATE TREASURER TOBIAS READ VOTING IN FAVOR. THE GOVERNOR ORDERED THE DIRECTOR STATE LANDS DEPARTMENT TO PRESENT A PUBLIC OPTION, TO WHICH RICHARDSON COUNTERED WITH A POINT OF ORDER, SAYING IT WAS CONTRARY TO THE MOTION THAT THE LAND BOARD HAD JUST PASSED. BROWN SHOT BACK THAT IT WASN’T CONTRARY.