A CONVICTED MURDERER WHO WAS GRANTED EARLY RELEASE– IS BACK IN JAIL. AN INMATE LIST SHOWS NOW 32 YEAR OLD TREVOR WALRAVEN IS IN THE JOSEPHINE COUNTY JAIL HE WAS BROUGHT DOWN FROM MARION COUNTY YESTERDAY. THE MARION COUNTY SHERIFF DEPARTMENT SAYS THAT WALRAVEN WAS PICKED UP ON A SECRET INDICTMENT WARRANT. YOU MAY REMEMBER, WALRAVEN WAS CONVICTED OF KILLING ROGUE RIVER LODGE OWNER BILL HULL IN 1998. WALRAVEN WAS 14 YEARS OLD. WALRAVEN WAS GRANTED EARLY RELEASE UNDER A PROGRAM THAT ALLOWS PEOPLE CONVICTED AS MINORS.