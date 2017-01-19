THE MAN ACCUSED OF ASSAULTING AN ASHLAND POLICE OFFICER AT LITHIA PARK LAST MAY HAS BEEN CONVICTED OF ATTEMPTED ASSAULT AND UNLAWFUL USE OF A WEAPON AMONG OTHER CHARGES. DAVID DICKERSON WAS CONTACTED BY POLICE LAST MAY, FOR SMOKING POT IN LITHIA PARK. AFTER A BRIEF STRUGGLE, DICKERSON WAS ABLE TO ESCAPE, WHERE HE WAS LATER ARRESTED BY U.S. MARSHALS IN HUMBOLDT COUNTY IN CALIFORNIA. THOSE CLOSE TO DICKERSON DISAGREE WITH THE JURY’S DECISION, AND MAINTAIN THAT HE WAS ONLY DEFENDING HIMSELF. DICKERSON WILL BE SENTENCED FRIDAY.