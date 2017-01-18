PART OF A DISCRIMINATION LAWSUIT FILED AGAINST SISKIYOU COUNTY’S SHERIFF, HAS BEEN THROWN OUT. SHERIFF JOHN LOPEY AND SISKIYOU COUNTY CLERK COLLEEN SETZER HAVE BEEN DISMISSED FROM THAT LAWSUIT FILED AGAINST THEM BY SOME MEMBERS OF THE HMONG COMMUNITY. IT LISTS SEVERAL DISCRIMINATORY ACTS AGAINST SOME MEMBERS OF THE COMMUNITY. AMONG THE CLAIMS, THAT HMONG LAND OWNERS WERE TARGETED IN MARIJUANA PATROLS, AND KEPT FROM VOTING. ALTHOUGH THE LAWSUIT WAS THROWN OUT ON FRIDAY, THE LAWYERS FOR THE HMONG COMMUNITY HAVE TWENTY DAYS TO REACT TO THE DECISION.